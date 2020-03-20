صحة الكرخ تعلن ثلاث حالات بالكورونا في البياع والسيدية والطوبجي

2020/03/20 | 22:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…أعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، عن تسجيل ثلاث اصابات بكورونا، فيما كشفت عن تفاصيل تلك الحالات.وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان له تلقته ( المستقلة)…انه “تم تشخيص ثلاث حالات مصابة بفايروس كورونا”، مبينا ان “الحالة الاولى لرجل يبلغ من العمر ٦٨ سنة يسكن منطقة البياع حي الرسالة ووضعه الصحي خطر جدا، […]

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