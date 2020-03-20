كربلاء تقرر حجر كل القادمين من زيارة بغداد 14 يوما

2020/03/20 | 22:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ علي النصر الله/ ..اعلنت خلية الازمة المركزية لمكافحة فايروس كورونا كربلاء ، مساء الجمعة ، بحجر كل الوافدين من اهالي كربلاء من زيارة بغداد ( 14 ) يوما للتأكد من خلوهم الاصابة بفايروس كورونا.وقال رئيس خلية الازمة نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) وجهنا “المفارز الامنية والصحية في نقاط التفتيش […]

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