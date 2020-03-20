الموقف الوبائي للمصابين بكورونا اليوم الجمعة

2020/03/20 | 22:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اجراء ٣٥٠ فحص في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥ موزعة كالتالي:- – ٢ حالة في بغداد/ الرصافة – ٤ حالة في بغداد/ الكرخ – […]

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