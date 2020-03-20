العراق يعلن 3 وفيات و15 إصابة جديدة بكورونا

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، "تم اجراء ٣٥٠ فحص في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥".
وأضافت أن الاصابات توزعت كالتالي: ٢ حالة في بغداد/ الرصافة، ٤ حالة في بغداد/ الكرخ، ٢ حالة في النجف، ٢ حالة في المثنى، ٤ حالة في البصرة، حالة في السليمانية"،
وتابعت ان الوزارة سجلت ٣ وفيات، حالة واحدة في البصرة، حالة واحدة في الكرخ، حالة واحدة في مدينة الطب.
واردفت، "فيكون مجموع الإصابات الكلي : ٢٠٨، والوفيات الكلي: ١٧ ".
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