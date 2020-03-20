2020/03/20 | 22:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الجمعة تسجيل 3 وفيات و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، "تم اجراء ٣٥٠ فحص في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥".

وأضافت أن الاصابات توزعت كالتالي: ٢ حالة في بغداد/ الرصافة، ٤ حالة في بغداد/ الكرخ، ٢ حالة في النجف، ٢ حالة في المثنى، ٤ حالة في البصرة، حالة في السليمانية"،

وتابعت ان الوزارة سجلت ٣ وفيات، حالة واحدة في البصرة، حالة واحدة في الكرخ، حالة واحدة في مدينة الطب.

واردفت، "فيكون مجموع الإصابات الكلي : ٢٠٨، والوفيات الكلي: ١٧ ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن 3 وفيات و15 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن 3 وفيات و15 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).