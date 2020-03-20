الاشتباه باربع حالات جديدة في البصرة

2020/03/20 | 22:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال مصدر مطلع أن الجهات الصحية قررت الحجر على أربع حالات جديدة للاشتباه بأصابتها بفايروس كورونا، في مستشفى الصدر التعليمي في البصرة.ولم تيوضح المصدر طبيعة الحالات الاربع أن كانت وافدة ام ملامسة لمصابين.

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