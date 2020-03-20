الصحة تعلن وفاة 3 وإصابة 15 اخرين بالكورونا ليصبح اجمالي الإصابات 208

2020/03/20 | 22:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3 وفيات و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، “تم اجراء ٣٥٠ فحص في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥”.وأضافت أن الاصابات توزعت كالتالي: ٢ حالة في بغداد/ الرصافة، ٤ حالة في بغداد/ الكرخ، […]

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