إحصائية جديدة لعدد الحالات المؤكدة المصابة بفايروس كورونا في العراق

2020/03/20 | 22:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- بغداد صدر اليوم الجمعة الموافق 2020/3/20 بيان عن وزارة الصحة والبيئة العراقية تلقت “ايزيدي 24” نسخة منه، حول أخر إحصائية للمصابين بفايروس كورونا في عموم محافظات العراق.وذكرت الوزارة في البيان، أنه “تم اجراء ٣٥٠ فحص في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥ موزعة كالتالي:- – ٢ حالة …

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