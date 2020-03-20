الشيخ الأمين معزيا بذكرى إستشهاد الإمام موسى الكاظم (ع): نبتهل الى الله بهذه الذكرى لرفع الغمة عن الأمة

2020/03/20 | 22:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، الرسول الاعظم والامام الحجة (عج)، والامة الاسلامية والمراجع العظام بذكرى استشهاد راهب اهل البيت الامام الكاظم (ع).الشيخ الامين، وفي تغريدة له (ابتهل الى الله العلي القدير بان يرفع هذه الغمة عن الامة ويشافي كل مريض ومصاب وان يدفع البلاء عن بلادنا وسائر […]

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