منظمة الصحة العالمية تصدر إعلانا مبشرا بخصوص القضاء على كورونا

2020/03/20 | 22:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية: النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن النجاحات التي تم تحقيقها في مكافحة فيروس […]

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