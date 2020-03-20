الصحة العراقية تعلن ازدياد الاصابات بفيروس كورونا .. الوفيات بلغت 17

2020/03/20 | 22:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة عن ارتفاع حالات الاصابة بفايروس كورونا ، مؤكدة ازدياد حالات الوفاة الى 17 ".وقالت الوزاوة في بيان صحفي ، تلقت " گلگامش برس " نسخة منه ان" الوزاوة اجرت ٣٥٠ فحص في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥ موزعة كالتالي ، ٢ حالة في بغداد/ الرصافة و ٤ حالة في بغداد/ الكرخو ٢ حالة في النجف و ٢ حالة في المثنىو ٤ حالة في البصرة وحالة في السليمانية".واكدت ان الوفيات لهذا اليوم ثلاث حالات واحدة في البصرة واخرى في الكرخ وحالة واحدة في مدينة الطب ، موضحة ان مجموع الإصابات الكلي : ٢٠٨ والوفيات الكلي: ١٧ ".

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