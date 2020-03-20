الشيخ علي يعلق على انسحاب المعتصمين من ساحة التحرير

2020/03/20 | 22:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأشاد رئيس تحالف تمدن، النائب فائق الشيخ علي، الجمعة، بانسحاب المتظاھرين من ساحات الاحتجاج بسبب انتشارفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.وكتب الشيخ علي عبر حسابه في "تويتر"،: حسنا فعلتم بانسحابكم الجزئي المؤقت من سوح التظاھر بسبب وباء كورونا".وأضاف في تغريدته، "لقد قدمتم الدماء من أجل قضية وطن وكرامة وحياة كريمة..لا من أجل داء وبيل".وتابع الشيخ علي قائلا "حينما تمر الأزمة ستعودون إلى ساحاتكم بأقوى مما سبق، وقد لا تحتاجون إلى ذلك حينما يميت الله حكامنا باذنه تعالى!".

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