اشتباك مسلح مع تجار مخدرات ينتهي باعتقال احدهم واصابة عنصري أمن بديالى

2020/03/20 | 22:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بإعتقال تاجر مخدرات بعد الاشتباك معه واصابته شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "قوة امنية وبناء على معلومات دقيقة اشتبكت مع تجار مخدرات بعد نصب كمين لهم بأطراف ناحية جبارة شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "الاشتباك أسفر عن إصابة عنصري أمن بجروح وإصابة تاحر مخدرات واعتقاله واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

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