مصدر: الصدر ابلغ القوى المجتمعة في منزل الحكيم رفضه الاعتراضات على الزرفي

2020/03/20 | 22:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبلغ القوى الشيعية التي اجتمعت في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم رفضه للاعتراضات على المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "الصدر ابلغ القوى المجتمعة في منزل الحكيم وهي (الفتح ودولة القانون والفضيلة وعطاء)، رفضه مناقشة كل ما يتعلق بترشيح نعيم السهيل".

وتابع "كما بين الصدر أن الاعتراضات التي طرحت على الزرفي ليست موضوعية، لذلك ليس هناك داع لمناقشة استبداله".

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