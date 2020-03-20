2020/03/20 | 22:35 - المصدر: الغد برس

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مصدر: مقتل 4 اشخاص واصابة اخرين باطلاق نار داخل منزل وسط السليمان

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مصدر: مقتل 4 اشخاص واصابة اخرين باطلاق نار داخل منزل وسط السليمانية

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