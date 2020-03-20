فايروس كورونا يقتحم مسؤولي محافظة المثنى ويسجل إصابة ثانية بينهم

2020/03/20 | 22:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر محلي بمحافظة المثنى، اليوم الجمعة، عن الشخص المصاب بفايروس كورونا في المحافظة. وقال المصدر ، إن “المصاب بفايروس كورونا هو عضو مجلس محافظة المنحل وكان في جولة سفر […]

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