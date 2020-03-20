نقيب الاطباء العراقيين يوجه انتقاداً شديداً لبعض رجال الدين

2020/03/20 | 22:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نقيب الاطباء العراقيين، عبد الامير محسن، الجمعة، انتقاداً شديداً لبعض رجال الدين، قائلا إن لا أحد له الحق في لوم العاملين في وزارة الصحة، إذا فتك فيروس ’’كورونا’’ بالمجتمع […]

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