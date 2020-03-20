بغداد تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا في جانب الكرخ

2020/03/20 | 22:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) أعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد.وقالت الدائرة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الجمعة ، إن “المتوفى رجل يبلغ من العمر ٦٨ سنة وتم تشخيصه اليوم توفي اثناء نقله من مستشفى اليرموك التعليمي الى مستشفى الفرات العام حيث كان في غيبوبة ودخل مرحلة عجز […]

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