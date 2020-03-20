عمليات بغداد تعلن القبض على 202 مخالفا للحظر وحجز 36 عجلة

2020/03/20 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن القبض على 202 مخالفاً للاومر الصادرة بشأن حظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قواتنا الامنية بتشكيلاتها كافة تواصل الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، وقد تمكنت منذ صباح اليوم وحتى ساعة اعداد هذا البيان من القاء القبض على ٢٠٢ مخالفاً للاوامر الصادرة بشأن الحظر للوقاية من فايروس كورونا المستجد، كما حجزت ٣٦ عجلة وفرضت ١٤٨٣ وصل غرامة في جانبي الكرخ والرصافة".

وأكدت أنها "مستمرة باجراءاتها وستحاسب المخالفين بشدة ولن تتهاون في تطبيق الأوامر الصادرة من الجهات المختصة"، داعية "الجميع الى مساعدة القوات الأمنية والبقاء في المنازل حتى أن يزول الخطر وحسب تقديرات الجهات المعنية".

بغداد اليوم - نينوى

قررت خلية الازمة بمحافظة نينوى، الجمعة، تمديد حظر التجوال لغاية الاول من نيسان المقبل.

وقالت الخلية في بيان، إنها "قررت تمديد فرض حظر التجوال في محافظة نينوى لغاية 1 نيسان المقبل، وفرض عقوبة مالية عل

بغداد اليوم _ بغداد

وجه مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، الجهات الامنية بتطبيق اوامر القبض بحق كل من يخالف حظر التجوال المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى، عبدالستار بيرقدار، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نس

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على 27 مخالفاً للحظر يستقلون دراجات نارية ضمن منطقة الشعب، شمال العاصمة.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "القوات الأمنية ستتخذ الإج

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