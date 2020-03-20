المثنى تعلن اصابة معاون المحافظ وعضو مجلسها السابق بكورونا

2020/03/20 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - المثنى

اعلنت دائرة صحة المثنى، الجمعة، اصابة معاون المحافظ وعضو مجلس المحافظة السابق بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان، ان "المصابين اللذين تأكدت إصابتها في محافظة المثنى كانا عائدين مؤخرا من سفر الى هنگاريا ضمن وفد حكومي محلي".

واضافت، "هما، معاون المحافظ للشؤون الزراعية عبدالوهاب الياسري، وعضو مجلس المثنى السابق علي حسين حنوش".

وتابعت، "فيما جاءت فحوصات أعضاء الوفد الآخرين ومن بينهم المحافظ سليمة".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة (20 اذار 2020)، تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

وقالت الوزراة في بيان، إنه "تم اجراء 350 فحصا في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الموجبة الجديدة&nbs

بغداد اليوم-بغداد

نفى مدير مستشفى الشهيد الصدر العام، مصطفى الموسوي، الجمعة، إغلاق المستشفى الكائن في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد.

وقال الموسوي، في بيان، إن "الانباء التي تطرقت الى اغلاق الصدر العام، غير صحيحة".

واوضح، أن "

بغداد اليوم - متابعة

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن النجاحات التي تم تحقيقها في مكافحة فيروس كورونا المستجد بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء اليوم الجم

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