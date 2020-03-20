التعليم العالي توضح بشأن تمديد العطلة للطلبة

2020/03/20 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، توضيحاً حول امكانية تمديد العطلة في الجامعات العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "خلية الازمة هي التي ستحدد تمديد العطلة للطلبة او الاكتفاء بهذا الحد لانها المسؤولة عن هذا الوضع وسيكون لها اجتماعا مع وزير التعليم ووزير التربية غدا او بعد غد بخصوص ذلك ".

بغداد اليوم ـ الديوانية

طالبت نقابة الاطباء في الديوانية، اليوم الجمعة، اهالي المحافظة بعدم الخروج من المنازل.

وذكرت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ندعو اهالي مدينتنا الى البقاء في بيوتكم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى وعدم مراجعة ا

بغداد اليوم-بغداد

رأى الرئيس الايراني، حسن روحاني، الجمعة، أن فيروس كورونا مسألة حياة او موت ومواجهته واجب على كل الامم.

وقال روحاني، عبر تغريدة على منصة تويتر: "في حالة تفشي جائحة كورونا في طهران وباريس ولندن وواشنطن، فإن أي تقويض لل

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ في العاصمة بغداد، جاسب لطيف علي الحجامي، اليوم الجمعة، وفاة رجل مصاب بفيروس كورونا من بين الحالات الثلاث التي أعلن تسجيها اليوم.

وقال جاسب الحجامي، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "الحال

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