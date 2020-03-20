2020/03/20 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللامي يدعو لتقديم قروض عاجلة لاصحاب المحال والمشاريع الصغيرة والغاء فوائد قروض الموظفين على الاقل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 22:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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