حاتم الجوهرى - كورونا: البطل المضاد في الحضارة الغربية والبحث عن بديل

2020/03/20 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى الحضارة الغربية توقفت منذ فترة عن الإيمان بفكرة البطل المثالي النبيل صاحب الأخلاق والمثل، وظهرت بها في فترة ما بعد الحداثة فكرة البطل- المضاد أو البطل العكسي، الذي يفعل ما يفعل من خلال منظومة قيم مضادة تقوم على الخروج على المجتمع ومنظومته، والانطلاق من فسادها أو من أزمة ذاتية خاصة بالبطل العكسي تعمل كمحرك له و لا تمت للأخلاق الموضوعية بصلة، واستحوذت هذه الفكرة على الحضارة الغربية وأصبحت "نمطا" يتك......

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