حسن أحراث - عمال -أمانور- بطنجة وتطوان والرباط

2020/03/20 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث أي واقع؟ وأي مصير؟اليوم، ولا شك، الكل يقول الإنسانية فوق كل اعتبار؛ وبكل ما تعنيه الإنسانية وما أنتجته البشرية جمعاء من قيم التضامن والتآزر والتسامح والإخاء...ولا شك أيضا، الكل يعبر عن الاستعداد للتضحية والدعم وتقديم المساعدة والانخراط في أوراش التعبئة المجتمعية من أجل انتصار الإنسانية...لا ينفي أحد التضحيات البطولية لكل الفئات المجتمعية، وفي المقدمة الفئة الصامدة على خطوط النار، و......

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