محمود الصباغ - كورونا و -مناعة القطيع- و نحن

2020/03/20 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ كورونا و " مناعة القطيع" و نحنعملت هيئة الصحة العامة السويدية بعكس الحكمة التي تقول " لا تغير سلوكك كي لا تصاب بالفيروس بل غير سلوكك كي لا يصاب به شخص آخر ", فتتمثل استراتيجية الهيئة- كما شرحتها د.أنيكا ليندي المتخصصة في علم الأوبئة- في السماح لأكبر عدد ممكن من السويديين بالعدوى بفيروس كورونا بما يخفف كثيراً من الأعباء التي قد تتحملها الهيئة., وفي الوقت الذي يتفق فيه العديد من ذوي الاختصاص عل......

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