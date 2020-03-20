حادث مروّع عشية نوروز.. شخص يقتل 4 من أفراد أسرته بالسليمانية

2020/03/20 | 22:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة السليمانية يوم الجمعة بوقوع حادث إطلاق نار مروّع في مدينة السليمانية بإقلم كوردستان العراق.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية النقیب سرکوت أحمد لشفق نیوز، إن شاباً أطلق النار على أفراد أسرته في حي ماموستایان في مدينة السلیمانیة.

وأضاف أحمد أن الشاب قتل 4 من أفراد أسرته، هم والده ووالدته إضافة إلى اثنين من أشقائه، مشيراً إلى أن الشرطة وصلت إلى مكان الحدث وبدأت بالتحقيق.

ولم يتضح على الفور الدافع من وراء إطلاق النار.

ويأتي الحادث عشية عيد نوروز الذي ألغيت جميع مظاهر الاحتفال به في إقليم كوردستان جراء الحظر المفروض للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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