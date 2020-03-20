بلاسخارت تهنئ الكورد بنوروز: لنتكاتف للتغلب على كورونا

2020/03/20 | 22:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، يوم الجمعة، الكورد بقدوم عيد نوروز، مشددة على ضرورة التكاتف هذا العام للتغلب على فيروس كورونا.

جاء ذلك في رسالة وجهتها بلاسخارت إلى شعب إقليم كوردستان وإلى العراقيين كافةً بمناسبة عيد نوروز.

وقالت بلاسخارت في الرسالة "نوروز هو التجدد والانبعاث وهو مناسبة للاحتفالات والفرح، وهو تاريخ وهوية بالنسبة للكورد والعديد من الشعوب في العالم، وهو يأتي في وقتٍ صعبٍ للغاية هذا العام".

وتابعت "في السابق كانت العوائل والاصدقاء يقيمون الاحتفالات معا وبكل سهولة كانوا يستقبلون قدوم الربيع لكننا في هذا العام سنحتفل بعيد نوروز في البيوت لاننا وبتكاتفنا معا يمكننا التغلب على فيروس كورونا".

وعبرت بلاسخارت عن املها في ان يكون في قدوم نوروز خير وبركة وسعادة وسلامة للجميع، خاتمة رسالتها بتهنئة الكورد بعيد نوروز باللغة الكوردية.

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