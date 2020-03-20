لا عزلة في زمن الكورونا

2020/03/20 | 22:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار عبد الغفار السامرائي فرضت اغلب دول العالم الحجر الصحي على مجتمعاتها للوقاية من الجائحة الوبائية التي تسبب بها فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي انطلقت عدواه من اقليم ووهان الصيني ليعبر الحدود حتى ينتشر في اغلب دول العالم ان لم نقل جميعها.الحجر الذي اجبر السكان على البقاء في دورهم ومواقع سكناهم ليس كما […]

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