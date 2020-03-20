“LGBT بالعربي” تعلّق حملتها: ابقوا في بيوتكم آمنين

2020/03/20 | 22:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق القائمون والقائمات على مجموعة “LGBT بالعربي” المختصة بأخبار “مجتمع الميم” العربي والحاضنة لأفراده، العمل على حملة بعنوان “واحد منكمواحدة منكن”، مساهمة منهمن بالحد من انتشار فيروس “كورونا”.وأبلغت إدارة

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