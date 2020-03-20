تبادل إطلاق النار بين عنصر بيشمركة وضابط عراقي في ديالى

2020/03/20 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة بتبادل إطلاق النار بين عنصر في قوات البيشمركة وضابط عراقي على حاجز أمني في محافظة ديالى، ما أدى لإصابة الطرفين بجروح.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن مشاجرة نشبت بين أحد عناصر البيشمركة وضابط عراقي على حاجز أمني في ناحية جبارة بمحافظة ديالى تطور إلى تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن الطرفين أصيبا بجروح جراء إطلاق النار، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يتضح على الفور سبب نشوب الشجار.

وفي شأن منفصل، أفاد مصدر أمني لشفق نيوز، بسقوط قذيفتي هاون على قرب بناية قائمقامية ناحية آمرلي التابعة لقضاء تكريت، ما تسبب بوقوع خسائر مادية.

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