مستشفى الحريري الجامعي : شفاء 5 حالات من كورونا في لبنان

2020/03/20 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تماثل 5 مصابين بفيروس كورونا في لبنان للشفاء، في حصيلة جديدة أعلن عنها مستشفى رفيق الحريري الجامعي.ولفت المستشفى في تقريره اليومي إلى أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والتي تم عزلها في المستشفى وصل إلى 56 حالة.وأكد المستشفى امتثال حالتين مصابتين بفيروس كورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ […]

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