عمليات بغداد تعتقل 202 مخالفا لقرار الحظر

2020/03/20 | 23:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن القبض على 202 مخالفاً للاومر الصادرة بشأن حظر التجوال.وذكرت القيادة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “قواتنا الامنية بتشكيلاتها كافة تواصل الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، وقد تمكنت منذ صباح اليوم وحتى ساعة اعداد هذا البيان من القاء القبض على ٢٠٢ مخالفاً […]

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