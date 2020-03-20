كوردستان تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا في السليمانية

2020/03/20 | 23:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 47.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إنها أجرت فحوصات مختبرية، خلال الـ24 الساعة الماضية، لـ 178 مشتبها بإصابتهم بالفيروس، 27 منهم في اربيل و64 في السليمانية و87 في دهوك، وكانت النتائج تسجيل 6 اصابات جديدة في مدينة السليمانية.

وأوضحت أن 5 من المصابين رجال اعمارهم كالاتي (23) عاما، و(40) عاما، و(40) عاما، و(25) عاما، و(70) عاما، إلى حانب امرأة تبلغ من العمر 24 عاما.

وأردفت الوزارة بالقول، إن ثلاثة من المصابين هم من أقرباء والملامسين للمصاب المتوفى سابقاً، وشخص آخر من المصابين عائد من دولة إسبانيا.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في إقليم كوردستان إلى 47 بينها حالة وفاة.

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