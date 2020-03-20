مدير مستشفى في بغداد: الحجر المنزلي سيوقف امتداد فايروس كورونا للاخرين

2020/03/20 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مستشفى فاطمة الزهراء في بغداد، عباس عويد ، اليوم الجمعة، “التزام المواطن بحظر التجوال والحجر داخل المنازل سيوقف امتداد حالات الإصابة بفيروس كورونا”.وقال عويد لـ”العهد”، ان “رسالة إلى المواطنين العراقيين بان يكونوا، حذرين و يلتزموا بالحجر داخل البيوت من اجل ايقاف امتداد حالة الإصابة بالفيروس”.وأضاف ان “على المواطن الذي يشعر بأعراض […]

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