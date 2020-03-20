محمود الصباغ - كورونا. ماذا سنفعل؟ هل انتهت الحلول؟

2020/03/20 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ "-السكرتيرة: هل ما زلت تحس بالخوف؟-دييغو: لا-السكرتيرة: إذن فلست أملك شيئاً ضدك"*يلخص هذه المقطع الصغير سبل " المقاومة" والتمرد على الخوف بإجابة مختصرة من دييغو – ومن قبله بسلوك الدكتور " ريو" والكاهن " تارو"**بدى عالمنا " المُعَوْلَمْ" انفتاحاً وانكشافاً منذ ظهور كورونا وكأنه يعيش في قبضة الشيطان, وكلما زادت البيانات الإحصائية عن الوباء, كلما عظمت القبضة وصارت أشد قسوة وانضغاطاً, ......

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