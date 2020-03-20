طبيب عراقي يروي تفاصيل “خطيرة” عن عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق

2020/03/20 | 23:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد روى طبيب عراقي، اليوم الجمعة، تفاصيل مروّعة عن عدد الإصابات الذي ستحصل في العراق بسبب فيروس كوورنا.هذه نص رسالة الطبيب: توقعات علمية بشأن انتشار كورونا في العراق ما سيقع في العراق بعد أسابيع سيناريو قريب لما يحدث اليوم في ايران وايطاليا..الناس ستموت ولن تجد احدا يدفنها او يحرقها *************** مرحبا..[…]

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