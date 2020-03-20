مدير صحة نينوى: مفارزنا الطبية تعمل على مدار الساعة في مداخل المحافظة

2020/03/20 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مدير عام صحة نينوى الدكتور، فلاح حسن الطائي، تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في نينوى حتى هذه اللحظة.وقال الطائي، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، أن “هناك ثلاث حالات اشتباه وقد ارسلت نماذج من فحوصاتهم الى مختبرات بغداد للتأكد منها”.وأكد بأن “المفارز الطبية التابعة لصحة نينوى تقوم بواجباتها على مدار الساعة في […]

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