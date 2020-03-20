2020/03/20 | 23:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان فيروس كورونا يفرض على الجميع التعامل معه بمسؤولية كبيرة.

وقال صالح في بيان انه في هذا العام يستعيد العراقيون ذكرى وفاة الامام موسى الكاظم وسط ظروف بالغة التعقيد وشديدة التحديات، ولعل الأخطر بينها هو مواجهة وباء كورونا الذي بات يشكّل تحدياً خطيراً للإنسانية جمعاء، ويتطلب تضافر جهود الجميع من دول ومؤسسات دولية وسلطات وشعوب

وبين صالح، ان الشعب العراقي الذي واجه الكثير من التحديات بشجاعة وحِلم وصبر قادر أيضاً أن يشارك المجتمع الإنساني مسؤولية الحفاظ على الحياة وذلك بالالتزام والتقيّد بما تفرضه السلطات الصحية وبما يؤمّن لبلدنا وشعبنا تجاوز الوباء بأقل الخسائر

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح: فيروس كورونا يفرض على الجميع التعامل معه بمسؤولية كبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح: فيروس كورونا يفرض على الجميع التعامل معه بمسؤولية كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).