فرقة المشاة السادسة عشرة تنقل المواطنين العالقين من جراء السيول والأمطار في الموصل

2020/03/20 | 23:31 - المصدر: قناة التغيير

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باشرت فرقة المشاة السادسة عشرة بإغاثة ونقل أكبر عدد ممكن من المواطنين العالقين من جراء السيول والأمطار في عدد من أحياء مدينة الموصل وبحضور محافظ نينوى والدوائر الخدمية في نينوى

ووجه قائد الفرقة العميد الركن عبد المحسن لازم بتقديم المساعدة في توسيع مجرى السيول لغرض تصريف مياه الأمطار إلى نهر دجلة كما عبر المواطنون عن شكرهم واعتزازهم لما قدمه الجيش من مساعدة لهم وتخليصهم من خطر الفيضان.

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