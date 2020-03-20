2020/03/20 | 23:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: فرض غرامة 250 ألف بحق سائقي المركبات المخالفة لحظر التجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 23:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف: فرض غرامة 250 ألف بحق سائقي المركبات المخالفة لحظر التجوال) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف: فرض غرامة 250 ألف بحق سائقي المركبات المخالفة لحظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).