أطلقوا_سراح_الأبرياء

2020/03/20 | 23:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع إنتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد – 19 “بشكل مطرد وتسجيل الآف الوفيات والإصابات حول العالم بعضها في أكثر الدول تقدما لعل من أبرزها ايطاليا،فرنسا،المانيا ،بلجيكا،اسبانيا،اميركا،كوريا الجنوبية ،اليابان وغيرها وورود […]

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