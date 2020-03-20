رئيس الصحة النيابية يدعو الى التحاق طلبة الكليات والمعاهد الطبية بالدوام

2020/03/20 | 23:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة الى الى دعوة خريجي الكليات والمعاهد الطبية للالتحاق بالدوام بعد اصابة كوادر الطبية الحالية.

وقال الموسوي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "الى رئيس الوزراء ووزير الصحة وخلية الازمة ووزير المالية، ونتيجة لما يمر به البلد من وضع صحي خطير وحرج بسبب مرض الكورونا فايرس وزيادة اعداد المصابين لاكثر من ٢٠٠ حالة، وتعرض الكوادر الطبية والصحية لخطورة الاصابة والعدوى والحجر وكما حدث في محافظة كربلاء الاسبوع المنصرف وكما حدث يوم امس واليوم في مستشفى الشهيد الصدر قدس في مدينة الصدر وتعرض العشرات من الاطباء والكوادر الصحية الملامسين لاحدى الحالات الموجبة قبل اكتشافها وتعرضهم للحجر الصحي في بيوتهم، الى حين التأكد من خلوهم من المرض او شفاءهم منه مما سبب نقص كبير في الكوادر الطبية والصحية في المستشفى المذكور واستدعى تنسيب ونقل الكوادر للمستشفى من اماكن ومستشفيات اخرى"ز

وتابع "ولذلك ادعوكم الى المباشرة بدعوة جميع خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية للعام الدراسي المنصرم للمباشرة بالدوام والعمل في دوائر الصحة والمستشفيات في بغداد والمحافظات وباسرع وقت ممكن لخدمة شعبهم وبلدهم وخلال فترة اقصاها اسبوعان من الان وتقوم وزارة المالية واللجنة المالية في مجلس النواب لاحقا وبسبب الظرف الطاريء الحالي بتبويب مباشرتهم كعقود او ملاك او في الموازنة المالية للعام الحالي".

وبين "حيث انني تواصلت واجتمعت مع هذه الكوادر ولا يمانعون بخدمة شعبهم في الفترة الحالية وتاجيل رواتبهم الى حين استقرار وضع البلد إن شاء الله"، مبينا "علما اني ساطرح هذا الموضوع في اجتماعنا مع خلية الازمة غدا صباحا".

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