صحة ذي قار تعلن سلامة 5 اشخاص مشتبه بهم وتؤكد: الشخص المتوفي مصاب بكورونا

2020/03/20 | 23:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

اكدت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، ان المريض المتوفى المصاب بفايروس كورونا كان راقدا ليلة واحدة في مستشفى الحسين التعليمي وتم سحب عينه منه وإرسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد لبيان اصابته بالفايروس من عدمه.

وقالت الدائرة في بيان لها، تلقته "الغد برس"، ان "نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة 5 حالات جديدة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا "، لافتا الى ان " نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة الحالات الخمسة المشتبه بها حيث كانت النتيجة سالبة أي غير مصابة بفايروس كورونا".

واضافت، ان "المريض المتوفى المصاب بفايروس كورونا كان راقدا ليلة واحدة في مستشفى الحسين التعليمي وتم سحب عينه منه وإرسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد وجاءت النتيجة في اليوم الثاني وكانت موجبة اي أنه مصاب بهذا الفايروس".

وبينت ان حديثها عن المتوفي ياتي في اطار " قطع الطريق امام المشككين بإجراء الدائرة وبعمل ملاكاتنا الصحية التي تبذل الغالي والنفيس من اجل رعاية المرضى المصابين بفايروس كورونا ".

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