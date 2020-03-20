اتحاد خيم طلبة ذي قار يعلق وجوده في ساحة الحبوبي بسبب كورونا ويطالب بـ 5 امور

2020/03/20 | 23:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

اعلن اتحاد خيم طلبة جامعة ذي قار، اليوم الجمعة، عن تعليق وجودة في ساحة الحبوبي وقتياً لحين انتهاء الازمة الراهنة، فيما طالب بدعم العوائل المتعففة عن طريق البطاقة التموينية.

وقال الاتحاد في بيان، تلقته "الغد برس"، " نظراً للظروف الراهنة التي يمرُ بها بلدنا و محافظتنا العزيزة ذي قار بسبب تفشي فايروس كورونا ومن منطلق (الوعي قائد ) وشعوراً منا بالمسؤولية الوطنية تجاه الشعب العراقي وتجاه اخواننا من الثوار والمعتصمين، واستجابة منا لتوجيهات وارشادات وزارة الصحة وخلية الازمة

لذا قرر اتحاد خيم طلبة ذي قار المتكون من ثلاثين خيمة طلابية تعليق وجودة في ساحة الحبوبي وقتياً لحين انتهاء الازمة الراهنة ".

واضاف الاتحاد، انه " قرر منع اي تجمعات او نشاطات طلابية في الساحة تجنباً لانتشار المرض بين الطلبة والالتزام بحظر التجول و الارشادات الصحية و الارتداء الدائم للأكف والكمامات"، داعيا " بقية الخيم المتواجدة في ساحة الحبوبي لتعليق تواجدها ايضا والحذو حذونا حماية لهم وحفاظاً على الجميع فلا خير في بلد لستم به تطالبون بحقوق الشعب المظلوم".

وبين ، انه " على استعداد كامل للتطوع ضمن كوادر وزارة الصحة من اجل المساعدة في القضاء على هذا الوباء ".

وطالب اتحاد خيم الطلبة، " الحكومة المركزية بخمسة مطالب وهي: زيادة عدد مواد الحصه التموينية لكون هنالك الكثير من العوائل المتعففه التي ليس لها المقدره على توفير القوت اليومي في ظل وجود الحظر التجوال، واعطاء مبلغ مالي يرفق مع الحصه التموينية لكل فرد، واعفاء المواطنين من اجور الكهرباء والماء، ومراقبة الاسعار وضمان عدم ارتفاعها، وفرض الحظر بصورة جدية وحازمة ".

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