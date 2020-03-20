2020/03/20 | 23:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار دعا محافظ ذي قار، أباذر العمر، اليوم الجمعة، معتصمي ساحة البوبي مغادرة الساحة بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من أزمة فايروس كورونا والعودة فيما بعد لساحات التظاهر.وقال العمر، في بيان، تلقته جريدة الناصرية الالكترونية، "في الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا المتواصل للمطالب المشروعة التي تنادون بها طيلة الاشهر الماضية وتحملتم فيها الكثير من التضحيات والمصاعب واحقيتكم في استمرارها حتى تحقيق مطالبكم الوطنية فان ادارة المحافظة تجدد هذا الدعم والتأكيد على حماية ساحة الاعتصام بكل ما فيها وفي كل الاحوال والظروف وضمان عدم المساس بها من أي جهة كانت كونها تمثل الحق المشروع في التظاهر السلمي والذي كفله الدستور العراقي".وتابع، "في ظل الظروف الحالية من تداعيات انتشار فايروس كورونا فان الواجب الوطني والانساني يحتم علينا المشاركة الفعلية بالتخفيف من التجمعات في ساحة الاعتصام وبشكل مؤقت لحين تجاوز الازمة الصحية العالمية والتي يعاني منها العراق ومحافظتنا العزيزة مع الابقاء على خيم الاعتصام بكل ما فيها تحت الحماية واستمرار اجراءات التعفير والتعقيم لها على ان يستأنف نشاط الاحتجاجات السلمية والعودة لها حال تجاوز هذه الظروف من اجل حماية جميع ابنائنا واخوتنا المعتصمين واهالي المحافظة متعهدين لكم بذلك".وأكد العمر، ان "هذا البيان هو رسالة اطمئنان على سلامة ومستقبل الاعتصامات دون المساس بها وعدم السماح لاي طرف كان يحاول الترويج للعكس من ذلك كونه يهدد صحة وحياة ابنائنا المعتصمين".وأضاف، "لذلك نأمل من جميع ابنائنا واخوتنا المعتصمين الكرام التعاون في هذا الجانب للمصلحة الوطنية العامة والعمل على اعطاء صورة حضارية بحجم سلمية الاعتصام وتضحياته وتأجيل التجمعات والتظاهرات والمسيرات وتقليل حجم المتواجدين الى اقصى حد لضمان سلامة محافظتنا من هذا الوباء المتسارع والخطير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​ حكومة ذي قار تدعو معتصمي ساحة الحبوبي الى المغادرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​ حكومة ذي قار تدعو معتصمي ساحة الحبوبي الى المغادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).