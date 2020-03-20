صحة كردستان العراق تعلن تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/20 | 23:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في كوردستان العراق، اليوم الجمعة، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، جميعها في محافظة السليمانية.وذكرت الوزارة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “وزارة الصحة في كوردستان سجلت 66 اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية منهم خمسة رجال وامرأة واحدة”.واشار الى انه “جميع المصابين، تحت الاربعين باستثناء شخص واحد […]

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