2020/03/20 | 23:46 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يدعو للالتزام بالقانون والتوجيهات والإرشادات الصحية لتجاوز محنة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 23:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو للالتزام بالقانون والتوجيهات والإرشادات الصحية لتجاوز محنة كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو للالتزام بالقانون والتوجيهات والإرشادات الصحية لتجاوز محنة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).