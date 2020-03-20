بمناسبة عيد نوروز «خليك بالبيت»: تحديّ كردي بمواجهة «كورونا»

2020/03/20 | 23:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق صحفيون وناشطون كّرد سوريون مبادرة “#خليك_باالبيت” للاحتفال بعيد نوروز في البيوت والابتعاد عن التجمعات، تجنباً للإصابة أو المساسهمة بتفشي فيروس “#كورونا”.وتتمثل المبادرة بتصوير مقطع فيديو للشخص المحتفل من

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