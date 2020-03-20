اصحاب حقول الدواجن في صلاح الدين يناشدون عبر “العهد نيوز” بأستثنائهم من قرار الحظر لنفاذ الأعلاف في حقولهم

2020/03/20 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه اصحاب الدواجن في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، نداء استغاثة عبر وكالة “العهد نيوز”، الى خلية الازمة في المحافظة شمولهم بقرار الاستثناء من الحظر لنفاذ كميات الاعلاف في حقولهم.اصحاب الحقول وفي كلمتهم لـ”العهد نيوز”، قالوا: انه “لم تستثنى حقول الدواجن ومستلزماتها الغذائية والدوائية من قرارات خلية الازمة في صلاح الدين ما وضع اصحابها […]

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