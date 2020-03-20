اليمن: أمريكا تسعى لإيصال فيروس “كورونا” إلى الدول المعادية لها

2020/03/20 | 23:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي أمريكا تسعى جاهدة لإيصال فيروس كورونا إلى الدول التي تمثل عدو لها وفشلت في إخضاعها بقوة السلاح مثل اليمن وسوريا.وأضاف “أن المساعي التي يقوم بها النظامان السعودي والإماراتي لإيصال الكورونا إلى اليمن ما هي سوى تنفيذ لما تريده أمريكا”.وتابع “يجب أن تكون مواجهتنا للكورونا والوقاية منه […]

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