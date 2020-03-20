شرطة السليمانية تلقي القبض على

2020/03/20 | 23:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ألقت شرطة السليمانية يوم الجمعة على شخص بعد ساعات من ارتكابه مجزرة بحق أفراد أسرته.

وقال مدير شرطة السليمانية آسو شیخ طە في تصريح خص به شفق نيوز، إن "شرطة السلیمانیة ألقت القبض على الشخص الذې أطلق النار علی عائلتە".

وأوضح شيخ طه أن هذا الشخص قتل والدته و3 من أشقائه فضلاً عن إصابة والده بجروح قبل أن يفر هارباً، إلا أن قوات الشرطة اعتقلته بعد ساعات قليلة من الجريمة.

وأشار قائد شرطة السليمانية، إلى أن المتهم مصاب بجروح، دون مزيد من التوضيح.

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